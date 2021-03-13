ضبطت مع صديقها.. تحقيقات مقتل طبيبة على يد جيرانها بالسلام

أمرت نيابة السلام بالقاهرة بحبس 4 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإلقاء طبيبة من الطابق السادس بالسلام، كما أمرت النيابة بدفن جثة المجني عليها وذلك بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب العقار وزوجته وحارس العقار وأحد سكان العقار، عقب قيامهم بكسر باب شقة المجني عليها أثناء تواجدها داخل شقتها رفقة عشيقها.وأقر المتهمين بكسرهم لباب شقة المجني عليها والتعدي عليها بالضرب بعد التأكد من وجود عشيقها معها بالشقة، مؤكدين "تفاجئنا بإلقائها لنفسها من الطابق السادس بعد أن هددناها بفضح أمرها أمام زوجها وأهلها".وأضاف المتهمين، أن المجني عليها كان يتردد عليها شاب ثلاثيني على فترات مستغلا سفر زوجها، وتحدثنا معها أكثر من مرة حتى تتقي الله في زوجها وأولادها لكن بلا جدوى، بل ادعت بأننا نحاول تشويه سمعتها في المنطقة، مشيرين بأن لم تكن في نيتهم التسبب في وفاتها بل كان هدفهم هو ردها عن أفعالها وحماية العقار من التصرفات المخلة التي كانت تفعلها المجني عليها.كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة فتاة أمام أحد العقارات بأحد شوارع بمنطقة النزهة بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين العثور على جثة "د.ص" 35 سنة، طبيبة، بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، سقطت من شرفة شقة بالطابق السادس، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد الطبيبة داخل شقتها بصحبة صديقها، قام صاحب العقار وزوجته وحارس العقار وأحد سكان العقار بكسر وتحطيم باب الشقة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب، ما أسفر عن سقوط الطبيبة من شرفة شقتها بالطابق السادس وفارقت الحياة فى الحال.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق