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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولي يجدد التزامه بدعم مجانية التعليم بالكونغو الديمقراطية

السبت 13/مارس/2021 - 12:40 م
البنك الدولي
البنك الدولي
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جدد البنك الدولي، اليوم السبت، التزامه بدعم مجانية التعليم الأساسي بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين الرئيس الكونغولى فيليكس تشيسكيدي، ونائب رئيس البنك الدولي لشرق وجنوب إفريقيا حافظ غانم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. حيث أكد غانم التزام البنك الدولي بدعم الإصلاحات المؤسسية التي بدأت تحت قيادة الرئيس تشيسكيدي.

وبحسب الإذاعة المحلية، بحث الجانبان،خلال هذا اللقاء، القضايا المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والقضائية وكذلك الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الحالي لإطار الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى دعم البنك الدولي لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مكافحة الأوبئة الرئيسية، ولا سيما جائحة كورونا المستجد ومرض فيروس الإيبولا.

وأكد حافظ غانم أن البنك الدولي على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار برنامجه المعروف باسم "مخاطر الهشاشة والصراعات والعنف".

ويذكر أنه يوجد نحو أربعة ملايين طفل غير ملتحقين بالمدرسة، في جمهورية الكونغو الديمقراطية،، ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى أن الأسر لا تستطيع تحمل رسوم الدراسة.

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