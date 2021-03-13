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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية المنيا تعلن إجراءات المشاركة في تجليس الأنبا مكاريوس.. اليوم

السبت 13/مارس/2021 - 12:33 م
إيبارشية المنيا
إيبارشية المنيا
تريزة شنودة
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تستعد إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، لتجليس الأنبا مكاريوس أسقفًا للأيبارشية، وذلك عقب تجليسه بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت إيبارشية المنيا في بيان لها عن الإجراءات اللازمة خلال طقس تجليس الأنبا مكاريوس قائلًا: إنه من باب الأمانة عدم حضور أي شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

وتابعت: غير مسموح نهائيًا الدخول بدون ارتداء الكمامة، مشدده على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والجلوس في المقاعد المخصصة.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ مساء السبت الماضي صلاة عشية وقداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إبراشية شرق النيل.

كما تمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص اخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.

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