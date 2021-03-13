«فاينانشيال تايمز»: قرار واشنطن بمنح اللجوء لمواطني ميانمار يمنح الأمان

رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت أن قرار الولايات المتحدة منح اللجوء المؤقت لمواطني ميانمار المتواجدين على أراضيها يعد بمثابة تصعيد لردها على الأنقلاب الأخير الذي وقع في هذا البلد بشهر فبراير الماضي، وأطاح بحكومة المستشارة أونج سان سو كيي.وقال مسئولون أمريكيون، حسبما نقلت الصحيفة على موقعها الالكتروني، إن القرار الصادر عن وزارة الامن الداخلى سيمنح حوالى 1600 مواطن من الدولة الواقعة بجنوب شرق اسيا، وفيهم العديد من الدبلوماسيين، وضع الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرا. وهذا الوضع يسمح للمواطنين غير المسجلين، الذين لا يشعرون بالأمان في بلدانهم الأصلية، بالحق في العيش والعمل في الولايات المتحدة.وأضافت الصحيفة: أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى تكثيف الضغط على المجلس العسكري بقيادة الجنرال مين أونج مين أونج هلاينج، الذي قتلت قواته الأمنية حتى الآن ما لا يقل عن 70 متظاهرا سلميا منذ استيلائه على السلطة في 1 فبراير، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.وأوضحت: أن قرار واشنطن بمنح الدبلوماسيين ملاذًا آمنًا يأتي بعد اتساع رقعة الانقسامات في وزارة الخارجية في ميانمار، والتي شهدت قيام العديد من المسئولين، بمن فيهم سفراء الدولة لدى الأمم المتحدة والمملكة المتحدة، بإدانة الانقلاب وإعلان الولاء لحكومة أونج سان سو كيي المخلوعة.وأشارت أيضا إلى بيان نشرته سفارة ميانمار في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر قالت فيه إنها "حزينة للغاية" لمقتل المتظاهرين، وأعربت عن "معارضة قوية ورفض" لاستخدام القوة المميتة. حتى أنه بعد ذلك، استقال مونج مونج لات من منصبه كسكرتير أول لسفارة ميانمار لدى الولايات المتحدة.يذكر أن إدارة بايدن عاقبت بالفعل 12 من القادة العسكريين لميانمار، منذ وقوع الانقلاب في شهر فبراير، بجانب ثلاث شركات تابعة للمجلس العسكري، وست شركات أخرى يسيطر عليها اثنان من أبناء مين أونج هلاينج.وأبرزت الصحيفة البريطانية أن جماعات حقوق الإنسان الدولية تريد من واشنطن أن تمضي إلى أبعد من ذلك وتفرض عقوبات على مجموعتين يسيطر عليهما الجيش، وهما "شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" و"مؤسسة ميانمار للنفط والغاز".وفي هذا الشأن، قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية للفاينانشيال تايمز:" لدينا كل النية لمواصلة زيادة الضغط على تدفقات عائدات الجيش والثروة غير المشروعة التي حققتها القيادة العسكرية حتى نرى تغييرًا إيجابيًا".