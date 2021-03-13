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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«النمر» و«الاختيار 2» و«هجمة مرتدة» على «أبو ظبي» في رمضان

السبت 13/مارس/2021 - 12:31 م
أبو ظبي
أبو ظبي
دعاء عبد المقصود
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حصلت قناة «أبو ظبي» على حقوق عرض 3 مسلسلات من إنتاج شركة سينرجي لعرضها خلال موسم رمضان المقبل على شاشتها.

وقالت مصادر لـ«الدستور» أن قناة أبو ظبي أنهت كافة التعاقدات مع الشركة المتحدة بشأن الدراما الرمضانية مؤخرا، حيث حصلت على حقوق عرض 5 مسلسلات أعلنت عن 3 اعمال منها وهي مسلسل «النمر» للنجم محمد إمام ويشارك في بطولته النجوم هنا الزاهد، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

أما المسلسل الثاني فهو «الاختيار 2» من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، إنجى المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد شاكر عبداللطيف، ورياض الخولي، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

كما حصلت على حق عرض مسلسل «هجمة مرتدة» وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من أحمد عز وماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

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