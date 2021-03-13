الكشف عن هوية شاب صدمه قطار السنطة

تمكنت مباحث مديرية أمن الغربية، اليوم، من كشف هوية شاب بالعقد الرابع من العمر لقي مصرعه تحت عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لذلك في مدينة السنطة.تلقى اللواء هاني مدحت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا يفيد بلاغا من مأمور مركز شرطة السنطة باصطدام قطار بشخص بمنطقة الجناين بقرية شبرابيل دائرة المركز مكان غير مخصص للمرور.تحرك في الحال رجال مباحث مركز شرطة السنطة وبالتحري عن هوية المتوفى تبين اصطدام القطار بالمواطن "عبد العزيز طاهر سليم" 32 عاما مقيم بقرية شبراقاص التابعة للمركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما نتج عنه وفاته وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام.