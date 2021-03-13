مقتل وإصابة 7 عناصر من الجيش الأفغاني في هجوم شنته طالبان

لقى 5 عناصر من الجيش الوطني الأفغاني حتفهم، وأصيب 2 آخران في هجوم لحركة طالبان بإقليم "بلخ" شمال غربي البلاد.ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم السبت، عن رئيس مجلس الإقليم محمد أفضل حديد قوله إن الهجوم استهدف موقعا عسكريا الليلة الماضية في قرية "باغ بهلاوان" في منطقة "شولجارا" بالإقليم.كانت مصادر أفغانية قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بمقتل 6 أفراد من قوات الأمن الأفغانية في هجوم شنته طالبان على موقع لهم في منطقة "خان آباد" بإقليم "قندوز" الواقع شمالي البلاد.