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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شاب ينتحل صفة طبيب نساء وتوليد فى الجيزة.. تجديد حبس

السبت 13/مارس/2021 - 12:29 م
شاب ينتحل صفة طبيب
شاب ينتحل صفة طبيب نساء
محمد عيسي
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة للمرة الثانية، تجديد حبس شاب حاصل على بكالوريوس علوم، لاتهامه بانتحال صفة طبيب نساء وتوليد، وفتح عيادة بإحدى قرى الصف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أن إدارة العلاج الحر حررت محضرا رقم 1007 إداري الصف لسنة 2020 بقسم شرطة الصف ضد المتهم، لادارته عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى الصف دون الحصول على ترخيص.

وتبين أن المتهم حاصل على بكالوريوس علوم، ويدير عيادة نساء وتوليد لعدة سنوات، ويتنقل بين المحافظات، وتبين تزويره بعض المستندات لممارسة نشاطه، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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