قطر تسجل 483 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 412 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و71 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 169767 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 11897 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1615021 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 11626 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 265 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 299 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 157876 حالة.