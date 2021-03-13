الكعبي: القيم الإيمانية للأديان تؤدي لسلام وازدهار

قال رئيس هيئة الأوقاف بالإمارات، محمد مطر الكعبي، إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نلتقي على أرض العروبة والحوارات لنؤكد على المشترك الإنساني.وأضاف خلال كلمته في المؤتمر ال٣١ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "حوار الأديان والثقافات"، السبت، أنه ما من حضارة في التاريخ قامت على الصراع العرقي أو الديني، ما يؤكد أنه لا استمرار إلا لحضارة قائمة على التنوع الإسلامي، مشيرا إلى أن الإنسانية تواجه الخروج على المباديء الدينية عبر تفسيرات دينية خاطئة، ما يؤدي إلى العنف.وأشار إلى إن اتباع الديانات السماوية إذا تشبعت بالقيم الإيمانية سيؤدي ذلك إلى سلام وازدهار، لافتًا إلى أن الإمارات أسست منزلا أطلقت عليه "البيت الإبراهيمي" يضم مسجدًا يحمل اسم شيخ الأزهر، وكنيسة البابا فرنسيس.وقال: "اقترح على المشاركين في المؤتمر التوصيات التالية":قيام المؤسسات الدينية بتنبي استيراتيجية لرفع عبر المنابر والندوات والفعاليات بالمشترك الإنساني، والتأكيد على تزاحم البشرية والتعاون الوطني".