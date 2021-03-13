«رواد النيل»: 85 مليون مبيعات شركات برنامج حاضنات الأعمال بنهاية فبراير

أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري أن إجمالي مبيعات الشركات الناشئة التي تم احتضانها ضمن برنامج الحاضنات التابع للمبادرة قد قفز إلى 85 مليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 30 مليون جنيه في نهاية 2020.وقال الدكتور محمد عباس مدير برنامج حاضنات الاعمال التابع لمبادرة رواد النيل في تصريحات له اليوم إن إجمالي عدد الشركات المحتضنة ضمن برنامج الحاضنات بلغ 147 شركة، ونجحت في توفير نحو 622 فرصة عمل.وأضاف أن بعض المشروعات المتحضنة من مبادرة رواد النيل نجحت في تحقيق مبيعات قوية منذ بداية العام الجديد.وأوضح عباس أن عدد الحاضنات التابعة للمبادرة يبلغ 5 حاضنات تعمل في مجالات صناعية مختلفة هي حاضنة التصميم الابتكارى برعاية بنك قطر الوطني – الاهلى وحاضنة الصناعات الهندسية برعاية بنك التعمير والإسكان وحاضنة التعبئة والتغليف وتطوير المنتجات برعايه بنك تنميه الصادرات.وأوضح ان الحاضنات تضم أيضا حاضنة التطبيقات التكنولوجية ( SaaS ) برعايه بنك قناة السويس وحاضنة التطبيقات التكنولوجية ( Tech Space )، مشيرا إلى أنه يجري دراسة الاستفادة من عروض بعض الجهات التي ترغب في التعاون مع مبادرة رواد النيل في مجال حاضنات الاعمال لتوسيع قاعدة إستفادة الشباب من تلك الحاضنات خلال الفترة المقبلة.وأشار مدير برنامج حاضنات الاعمال التابع لمبادرة رواد النيل إلى ان إجمالي عدد الخدمات التي تم تقديمها من خلال البرنامج للشركات المحتضنة بلغ نحو 1000 خدمة متنوعة.يذكر أن برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل يقدم مجموعة من الخدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة خلال فتره الاحتضان أو قبلها منها تنظيم معسكرات تدريبية فنية وإدارية طبقا لكل قطاع من خلال خبراء متخصصين فى هذه القطاعات بهدف ثقل كفاءات ومهارات رواد الأعمال، كما تقدم خدمات تأسيس الشركات وفتح الحسابات البنكية لها كي تحصل على خدمات الدعم المالي المقدم من الحاضنة والذي يتطلب تجهيز خطة عمل فنية ومالية لكل شركه توضح الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال فترة الاحتضان وكيفية وطرق صرف التمويل المالى والذي يتم اعتماده من قبل الحاضنة قبل تقديم خدمات عينية مثمثلة فى الخدمات الاستشارية والتدريب لدعم الشركات فى تطوير منتجاتها وتسويقها.ويساعد برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل على عمليات التشبيك مع العملاء أو مع المستثمرين واستخدام الإمكانات المتاحة بالبرامج الأخرى بالمبادره مثل المصنع المصغر أو مركز الاسطمبات أو بيت التصميم أو غيرها من الخدمات التي تقدمها مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري.