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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2159 إصابة جديدة بكورونا فى الإمارات

السبت 13/مارس/2021 - 12:40 م
كورونا
كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 2159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 244459 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 424405 حالات منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، فقد تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.388 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 1.939 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 403.478 حالة.

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