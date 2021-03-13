السيطرة على حريق مصنع ملابس ببورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد، اليوم السبت؛ من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع ملابس جاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بدائرة قسم شرطة الجنوب.كان العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد؛ قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عدد من المكاتب الإدارية داخل مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية، بدائرة القسم؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران قبل انتشارها في باقي المصنع، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات؛ ورجحت التحريات الأولية إلى أن السبب ماس كهربائي.وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد.