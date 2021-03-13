«إنقاص الوزن» أبرزها.. 6 فوائد للوز
السبت 13/مارس/2021 - 08:46 م
هويدا سعيدطباعة
يعتبر اللوز من المكسرات التي لا غني عنها في حالة إتباع نظام غذائي صحي حيث إنه غني بمضادات الأكسدة والمواد المغذية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على دهون صحية وأربعة جرامات من الألياف الغذائية (13% من الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم)، ونصف كمية فيتامين Е وفيتامين B وعناصر الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم اليومية.
وفقا لموقع boldsky، إليكم أبرز فوائد اللوز على الصحة:
- يقي من أمراض القلب
تناول اللوز قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، فالعديد من العناصر الغذائية فى اللوز تساعد على زيادة صحة القلب، وهو أيضا غنى بالماغنيسيوم، الذى يمنع النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم.
- يقلل مستوى الكوليسترول في الجسم
أن في حالة تناول 40 غراما من اللوز في اليوم، يخفض الكوليسترول الضار، ويساعد على جعل مستوى ضغط الدم طبيعيا.
- يحمي خلايا الجسم من التليف
يعمل اللوز علي حمية الخلايا من التلف، يقلل الالتهابات ويساعد على توسيع الأوعية الدموية ما يحسن تدفق الدم.
- تنظيم مستوي السكر في الدم
يحتوي اللوز علي المغنيسيوم، والذي يعمل علي الحماية من هشهشة العظام ويعمل علي صحة الدماغ وتنظيم مستوى السكر في الدم ومستوى ضغط الدم.
- إنقاص الوزن
يعمل اللوز علي تخفيض مؤشر كتلة الجسم وتخفيض محيط الخصر. وأن يحتوي علي دهون صحية ونسبة كبيرة من البروتينات النباتية التي تساعد على الشعور.
- تأخير الشيخوخة
يساعد اللوز علي تأخير الشيخوخه حيث انه اثبتت الدراسات أن تناول اللوز يوميا يعمل علي تقليل ظهور الخطوط في الوجه.
وفقا لموقع boldsky، إليكم أبرز فوائد اللوز على الصحة:
- يقي من أمراض القلب
تناول اللوز قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، فالعديد من العناصر الغذائية فى اللوز تساعد على زيادة صحة القلب، وهو أيضا غنى بالماغنيسيوم، الذى يمنع النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم.
- يقلل مستوى الكوليسترول في الجسم
أن في حالة تناول 40 غراما من اللوز في اليوم، يخفض الكوليسترول الضار، ويساعد على جعل مستوى ضغط الدم طبيعيا.
- يحمي خلايا الجسم من التليف
يعمل اللوز علي حمية الخلايا من التلف، يقلل الالتهابات ويساعد على توسيع الأوعية الدموية ما يحسن تدفق الدم.
- تنظيم مستوي السكر في الدم
يحتوي اللوز علي المغنيسيوم، والذي يعمل علي الحماية من هشهشة العظام ويعمل علي صحة الدماغ وتنظيم مستوى السكر في الدم ومستوى ضغط الدم.
- إنقاص الوزن
يعمل اللوز علي تخفيض مؤشر كتلة الجسم وتخفيض محيط الخصر. وأن يحتوي علي دهون صحية ونسبة كبيرة من البروتينات النباتية التي تساعد على الشعور.
- تأخير الشيخوخة
يساعد اللوز علي تأخير الشيخوخه حيث انه اثبتت الدراسات أن تناول اللوز يوميا يعمل علي تقليل ظهور الخطوط في الوجه.