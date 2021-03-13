رياح مثيرة للأتربة تضرب الوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، رياح مثيرة للأتربة على معظم مراكز المحافظة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف، مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة.وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ وتوافر كافة الاستعدادات اللازمة، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.كما شهدت منطقة شرق العوينات موجة من الطقس السيئ على مدار يومين ونشاطًا للرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة.كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.