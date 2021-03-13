كامل الوزير يتفقد طريق القناطر الخيرية (صور)

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، طريق القناطر الخيرية، خلال جولته الحالية لمحافظة المنوفية، بسبب التعديات المتواجدة على طريق القناطر الخيرية، بعد انهيار أجزاء منه وغلقه أمام حركة سير السيارات.وقال الفريق كامل الوزير: "المواطنين قبل ما يطالبوا بحقوقهم يلتزموا بما عليهم"، مؤكدًا أن الكوبري سيتم تنفيذه، لكن على الجميع العمل للمصلحة العامة، والتعاون لإزالة التعديات المتواجده بطول الطريق.ووصل منذ قليل وزير النقل لمحافظة المنوفية لتفقد بعض المشروعات القومية في مركز الباجور والسادات، منها مشروعات رصف طرق ومشروع سكك حديد كفر داوود السادات، والتي بدأ العمل فيها الفتره الماضية.وسوف يتفقد الفريق كامل الوزير أعمال الرصف القائمة في طريق القناطر الخيرية الباجور، ومنها إلى مدينة شبين الكوم، وسيتحرك وزير النقل إلى مركز السادات لتفقد أعمال محطة سكة حديد كفر داوود على خط كفر داوود السادات ويختتم زيارته والعودة إلى القاهرة مرة أخرى.