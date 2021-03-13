غلق كوبرى جمجرة ببنها لرفع الكفاءة والترميم

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم السبت، غلق كوبري جمجرة، ببنها، إلى طريق بنها المنصورة نظرا لأعمال التطوير والتوسعة، لرفع كفاءة الكوبري وترميمه.وأضافت محافظة القليوبية، في بيان لها اليوم، أن الأعمال ستستمر بالكوبري لمدة شهر ونصف، وسيجرى استخدام بدلا منه كوبري أسنيت بكفر شكر.من جانبه عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بسبب القرار، مؤكدين أن الكوبري هو المدخل الوحيد لقرى جمجرة الجديدة، وكفر الأربعين، وكفر كردي، وعزبة عبدالمجيد نصير، وعزبة محي، وبرقطا، وعزبة أباظة، والشقر وغيرها.وأوضح الأهالي، أنه لا توجد حاليا أي أعمال صيانة في الكوبري، مطالبين الأجهزة التنفيذية والمسئولين بالنزول على أرض الواقع ومتابعة الأمر.