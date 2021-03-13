غدًا طقس دافئ تصاحبه شبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الأحد نهارًا دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة.حالة الطقس ليلا بارد على شمال البلاد مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى متر والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر.العظمى الصغرىالقاهرة 24 14الإسكندرية 20 14وادى النطرون 24 13طنطا 24 14شبين الكوم 24 14دمنهور 22 14بلطيم 20 15مطروح 18 14السلوم 19 10سيوة 24 10بورسعيد 19 14دمياط 19 14الزقازيق 23 14المنصورة 22 13الإسماعيلية 23 13السويس 22 12العريش 20 11رفح 19 12رأس سدر 23 13نخل 23 09نويبع 26 18طابا 24 15كاترين 24 09الطور 25 15شرم الشيخ 26 17الغردقة 29 17مرسى علم 27 15الفيوم 27 13بنى سويف 28 12المنيا 29 13أسيوط 30 13سوهاج 31 14قنا 31 15الأقصر 32 16أسوان 32 16إدفو 32 16أبوسمبل 31 16الوادى الجديد 31 14شلاتين 29 17أبورماد 30 17حلايب 26 16رأس حدربة 25 16