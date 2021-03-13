غدًا طقس دافئ تصاحبه شبورة
السبت 13/مارس/2021 - 12:32 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الأحد نهارًا دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلا بارد على شمال البلاد مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى متر والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر.
العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
الإسكندرية 20 14
وادى النطرون 24 13
طنطا 24 14
شبين الكوم 24 14
دمنهور 22 14
بلطيم 20 15
مطروح 18 14
السلوم 19 10
سيوة 24 10
بورسعيد 19 14
دمياط 19 14
الزقازيق 23 14
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 23 13
السويس 22 12
العريش 20 11
رفح 19 12
رأس سدر 23 13
نخل 23 09
نويبع 26 18
طابا 24 15
كاترين 24 09
الطور 25 15
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 29 17
مرسى علم 27 15
الفيوم 27 13
بنى سويف 28 12
المنيا 29 13
أسيوط 30 13
سوهاج 31 14
قنا 31 15
الأقصر 32 16
أسوان 32 16
إدفو 32 16
أبوسمبل 31 16
الوادى الجديد 31 14
شلاتين 29 17
أبورماد 30 17
حلايب 26 16
رأس حدربة 25 16
حالة الطقس ليلا بارد على شمال البلاد مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى متر والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر.
العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
الإسكندرية 20 14
وادى النطرون 24 13
طنطا 24 14
شبين الكوم 24 14
دمنهور 22 14
بلطيم 20 15
مطروح 18 14
السلوم 19 10
سيوة 24 10
بورسعيد 19 14
دمياط 19 14
الزقازيق 23 14
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 23 13
السويس 22 12
العريش 20 11
رفح 19 12
رأس سدر 23 13
نخل 23 09
نويبع 26 18
طابا 24 15
كاترين 24 09
الطور 25 15
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 29 17
مرسى علم 27 15
الفيوم 27 13
بنى سويف 28 12
المنيا 29 13
أسيوط 30 13
سوهاج 31 14
قنا 31 15
الأقصر 32 16
أسوان 32 16
إدفو 32 16
أبوسمبل 31 16
الوادى الجديد 31 14
شلاتين 29 17
أبورماد 30 17
حلايب 26 16
رأس حدربة 25 16