نادية الجندى: لم أقدم مشاهد ساخنة إلا فى سياق الدراما

تحدثت الفنانة نادية الجندي عن زواجها السابق من المنتج الفني محمد مختار، الذي أنتج لها الكثير من الأفلام السينمائية، موضحة أنه كان شديد الغيرة عليها، شأنه شأن أي زوج يحب زوجته.أضافت "الجندي" خلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" على قناة dmc، أنها لم تقدم مشاهد ساخنة بالمفهوم الدارج حول هذه المشاهد، بل كانت كلها في سياق الدراما وغير مبتذلة، مضيفة: "أنا عملت مشاهد تخدم الدراما، عمري ما عملت مشهد مبتذل ولا محشور حشر في النص.. لذلك مينفعش تجتزأ بعيدًا عن سياقها وبرضو مش مبتذلة".في نفس السياق، أشارت نادية إلا أن زوجها محمد مختار لم يكن يعترض على هذه المشاهد، لأنه منتج فني ويعلم أن كل ذلك مجرد تمثيل، لافتة إلى أن هوس الفن والنجاح حرمها من الإنجاب منه، قائلة: "هوس الشهرة والفن والنجاح مسابوش ليا أي فرصة، وخلوني اتحرمت من إني أنجب تاني، لأني كنت خايفة على جسمي أو إن شكلي يتغير".