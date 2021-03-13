صحيفة بريطانية تطالب الدول الغنية التبرع بجرعاتها لقاح كورونا الفائضة للعالم النامي

دعت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت، حكومات العالم الغني، التي أحرزت تقدمًا جيدًا حتى الآن في جهود التلقيح ضد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى الاستعداد من أجل التبرع بجرعاتها الفائضة للعالم النامي، حتى تتأكد من أنها لن تكون الوحيدة التي سوف تستمتع بمستقبل أكثر إشراقًا في عالم ما بعد الجائحة.واستهلت الصحيفة افتتاحيتها في هذا الشأن، والتي نشرتها على موقعها الالكتروني، بقول إن الخطوط العريضة لعالم ما بعد الجائحة أضحت قليلًا مرئية للعيان. مع ذلك، رصدت تصورًا، وصفته بـ"المحير" لهذا العالم، وكيف يمكن للبشرية، وإلى أي مدى، ستنجح في العودة إلى حياتها الطبيعية مثلما كانت علية قبل تفشي الجائحة.وأشارت الصحيفة إلى تصريحات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، في هذا الأسبوع، بأن البالغين المُلقحين بالكامل ضد الجائحة يمكن لهم أن يلتقوا ببعضهم البعض أو مع الأشخاص المعرضين لخطر منخفض للإصابة بـ كوفيد-19 في الأماكن المغلقة، دون تباعد اجتماعي أو أقنعة.واعتبرت أن ما يزيد من حيرة المشهد، حقيقة أن المبادئ التوجيهية للولايات المتحدة، ربما كانت مفاجأة في أماكن أخرى. حيث لاتزال قواعد التباعد الاجتماعي سارية على الجميع في المملكة المتحدة، التي لقحت نسبة أكبر من البالغين لديها مقارنة بالولايات المتحدة. فيما حذر كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا هذا الأسبوع من أن حالات الاصابة بالفيروس قد تزداد مرة أخرى في الخريف الحالي، وذلك بعد فترة طويلة من اكتمال التطعيمات.ردا على ذلك، جادلت CDC بأنه من المهم توضيح كيف يمكن أن تبدأ الحياة في العودة إلى طبيعتها.وأكدت أن فوائد تقليل العزلة الاجتماعية للتلقيح تفوق المخاطر، وقد "تساعد في قبول اللقاح" بين المترددين. لاسيما وأن إجراءات "التباعد الاجتماعي وارتداء القناع" قوبلت بمقاومة أكبر في الولايات المتحدة من أي مكان آخر؛ مما دفع حكام ولايتي تكساس وميسيسيبي، بالرغم من استمرار انتشار العدوى، إلى رفع أوامر ارتداء الأقعنة على الولاية للجميع- الأمر الذي أطلق عليه الرئيس جو بايدن وصف "تفكير الإنسان البدائي".لذلك، اعتبرت "فاينانشيال تايمز" أن الحكومات الأخرى في بقية دول العالم ربما تختار في الوقت المناسب نهجا مماثلا. حيث أن أحد أسباب الحفاظ على تدابير الوقاية، مثل ارتداء الأقنعة حتى مع انتشار التطعيمات بشكل جيد، يتمثل في انعدام اليقين بشأن ما إذا كانت هذه اللقاحات ستمنع انتقال العدوى أو انتشارها. لاسيما وأن الأدلة على ذلك تتزايد "ببطء".وقالت الصحيفة البريطانية، في ختام الافتتاحية:" إن التهديد الأكبر الذي يحدق بسيناريو "الحلم" المتمثل في قدرة الحكومات على رفع القيود بالكامل مع انتهاء برامج التلقيح يتمثل في ظهور متغيرات أو تحورات جديدة تقاوم اللقاحات الموجودة أو تسبب أعراضًا أسوأ ونسب دخول عالي إلى المستشفيات حتى بين الشباب الأصحاء. ورغم أن الجولات اللاحقة من اللقاحات- وهي تستهدف تطوير جرعات ضد السلالات المتحولة- تبدو حتمية، إلا أن هناك حاجة لبرامج اختبار تستغرق بعض الوقت من أجل استهداف المتغيرات الجديدة، لتكون بديلا لـ "جوازات سفر اللقاح" لأولئك الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في تناول اللقاح".