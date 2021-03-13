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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة أمام مديرية الأمن بحي شرق مدينة أسيوط عقب الانتهاء من إصلاح خط الغاز بالمنطقة فضلًا عن رصف الطرنشات والحُفر بشارع الهلالي بطول 500 متر.

محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة

السبت 13/مارس/2021 - 12:12 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط - محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة أمام مديرية الأمن بحي شرق مدينة أسيوط، عقب الانتهاء من إصلاح خط الغاز بالمنطقة، فضلًا عن رصف الطرنشات والحُفر بشارع الهلالي بطول 500 متر.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة رد الشئ لأصله بالتنسيق بين وحدة الرصف التابعة للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات عقب الانتهاء من أعمال البنية الأساسية أو أي أعمال حفر بالشوارع لإصلاح مرافق عن طريق وضع طبقة أسفلتية وإعادة رصف الشارع لإعادة الشئ لأصله مع تحديد الأولويات والتوقيتات لإنهاء الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، لافتًا إلى أن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع تنفيذ خطة الرصف الأساسية بالمحافظة لتحسين حالة الطرق ورفع كفائتها.

من جانبه أوضح أيمن محروس رئيس حي شرق مدينة أسيوط أنه يجري حاليا رصف امتداد شارع الثورة أمام مديرية الأمن وترميم وصيانة الترنشات والحفر بشارع الهلالي بطول 500 متر، مؤكدا استمرار صيانة عدد من الشوارع والميادين بنطاق الحي لرفع كفاءتها ورد الشئ لأصله بشأن الحُفر والتكسير الناتج عن أعمال توصيل المرافق والبنية الأساسية بناءً على توجيهات محافظ أسيوط، مضيفًا انه جاري تكثيف حجم العمل للإسراع في إنهاء جميع أعمال رد الشئ لأصله في التوقيتات المحددة لتخفيف الأعباء المرورية عن كاهل المواطنين وتخفيف الزحام.

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