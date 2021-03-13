وفد روسى يتفقد الأماكن السياحية والتراثية ببورفؤاد

استقبلت مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، وفدًا من دولة روسيا الاتحادية، لتفقد عدد من الأماكن السياحية والتراثية بالمدينة.وتجول الوفد بشوارع المدينة للتعرف على الأماكن السياحية، ومشاهدة التراث الفرنسي والإنجليزي الفريد، معربين عن سعادتهم بتواجدهم في مصر، ومشيدين بما لمسوه من حسن الضيافة والارتياح داخل المدينة، كما أشادوا بجمال بورفؤاد، ملتقطين الصور التذكارية بالمعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس، والأماكن السياحية والتاريخية بالمدينة.من جانبه، أعرب اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، عن سعادته بزيارة الوفد للمدينة، وذلك لتمتعها بمقومات سياحية كبيرة، كونها تتميز بالطابع المعماري الفرنسي والشواطئ الرائعة.