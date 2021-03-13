إزالة 4 مخالفات بناء بدمياط (صور)

قاد المحاسب حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملات لإزالة مخالفات البناء، حيث تم فك شدة خشبية بدور ثالث علوي مخالف بحوض البجار بقرية غيط النصارى.كما تم فك أعمدة بدور ثان علوي مخالف بقرية الشعراء، كما تم إزالة سور مخالف من الطوب بمنطقة المسطحات المائية بشطا بقرية غيط النصارى.كما تم إزالة حالة تعدي في المهد مخالفا التعليمات والاشتراطات البنائية بنطاق مدينة دمياط ناحية غيط النصارى وذلك بحضور نهاد العدوى رئيس قسم الإشغالات لقطاع شمال بمساحة ١٥٠ متر مربع تقريبا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.