إعطاء 334.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم
السبت 13/مارس/2021 - 12:23 م
وكالاتطباعة
كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن إعطاء 8. 334 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19، الذي يسببه فيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.
وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 85. 7 مليون جرعة في اليوم على أساس البيانات المعلن عنها، وبمتوسط 7 أيام.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 1. 119 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 64. 2 مليون في العالم.
وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 85. 7 مليون جرعة في اليوم على أساس البيانات المعلن عنها، وبمتوسط 7 أيام.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 1. 119 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 64. 2 مليون في العالم.