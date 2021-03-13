إعطاء 334.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن إعطاء 8. 334 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19، الذي يسببه فيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 85. 7 مليون جرعة في اليوم على أساس البيانات المعلن عنها، وبمتوسط 7 أيام.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 1. 119 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 64. 2 مليون في العالم.