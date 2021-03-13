القبض على 3 موظفين لاتهامهم باختلاس حديد التسليح فى الجيزة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 موظفين لاتهامهم باختلاس كميات من حديد التسليح من مخزن تابع لجهة عملهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تورط 3 موظفين باختلاس كميات كبيرة من حديد التسليح، من مخزن تابع لجهة عملهم، وبيع الكميات المستولى عليها لأحد عملائهم.وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.