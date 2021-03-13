بابا الفاتيكان: الصلاة ضرورية لكي تتغلب الوحدة على النزاعات
السبت 13/مارس/2021 - 12:09 م
مونيكا جرجس- تريزة شنودةطباعة
قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عبر تدوينه له: إنه في هذا الوقت العصيب تصبح الصلاة ضرورية بشكل أفضل لكي تتغلب الوحدة على النزاعات.
وتابع بابا الفاتيكان في تدوينته: ولهذا السبب فأن مثالنا الجيد هو أساسي من الجوهري أن يواصل المسيحيون السير على الوحدة الكاملة والمرئية.
وتستعد الكنيسة الكاثوليكية لبدء الصوم الكبير، الأثنين، ويستمر حتى 2 مايو الجاري، وذلك لمدة 40 يومًا متتالية تنتهي بليلة سبت النور.
وتقيم الكنائس المسيحية خلال طقس الصوم الكبير القداسات بشكل يومي، ومع بداية الأسبوع الثاني من الصوم تصلي الكنائس قداسين يوميًا.
وتابع بابا الفاتيكان في تدوينته: ولهذا السبب فأن مثالنا الجيد هو أساسي من الجوهري أن يواصل المسيحيون السير على الوحدة الكاملة والمرئية.
وتستعد الكنيسة الكاثوليكية لبدء الصوم الكبير، الأثنين، ويستمر حتى 2 مايو الجاري، وذلك لمدة 40 يومًا متتالية تنتهي بليلة سبت النور.
وتقيم الكنائس المسيحية خلال طقس الصوم الكبير القداسات بشكل يومي، ومع بداية الأسبوع الثاني من الصوم تصلي الكنائس قداسين يوميًا.