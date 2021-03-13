بابا الفاتيكان: الصلاة ضرورية لكي تتغلب الوحدة على النزاعات

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عبر تدوينه له: إنه في هذا الوقت العصيب تصبح الصلاة ضرورية بشكل أفضل لكي تتغلب الوحدة على النزاعات.وتابع بابا الفاتيكان في تدوينته: ولهذا السبب فأن مثالنا الجيد هو أساسي من الجوهري أن يواصل المسيحيون السير على الوحدة الكاملة والمرئية.وتستعد الكنيسة الكاثوليكية لبدء الصوم الكبير، الأثنين، ويستمر حتى 2 مايو الجاري، وذلك لمدة 40 يومًا متتالية تنتهي بليلة سبت النور.وتقيم الكنائس المسيحية خلال طقس الصوم الكبير القداسات بشكل يومي، ومع بداية الأسبوع الثاني من الصوم تصلي الكنائس قداسين يوميًا.