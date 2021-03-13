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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا لا تصنف سوى عدد قليل من «مواطني الرايخ» يمينيين متطرفين

السبت 13/مارس/2021 - 12:08 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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تصنف السلطات الأمنية في ألمانيا حاليا حوالي 950 شخصا ممن يطلق عليهم اسم "مواطني الرايخ والإداريين الذاتيين" على أنهم من المتطرفين اليمينيين.

وجاء في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، اليوم السبت، أن نسبة هؤلاء ظلت في الآونة الأخيرة ثابتة عند أقل من خمسة في المئة بقليل، من إجمالي المنتمين لهذا التوجه.

واعتبرت خبيرة الشؤون الداخلية في الحزب، إيرين مياليك، ذلك سوء تقدير من السلطات، وقالت: "حان الوقت بشكل عاجل لإعادة التفكير في تصنيف مواطني الرايخ والاعتراف بالخطر اليميني المتطرف الذي يشكله التنظيم".

وجاء في رد الحكومة أن هناك مواقف وتصريحات متكررة معادية للسامية تصل إلى إنكار المحرقة النازية (الهولوكوست) بين "مواطني الرايخ والإداريين الذاتيين"، وأضافت الحكومة: "لكن بوجه عام، لا تشكل معاداة السامية عنصرا أيديولوجيا أساسيا أو محورا لإثارة الفتن لدى هذه الفئة".

تجدر الإشارة إلى أن "مواطني الرايخ والإداريين الذاتيين" يشككون في شرعية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وغالبا ما يرفضون دفع الضرائب.

وقدرت السلطات الأمنية مؤخرا عددهم بنحو 19 ألفا.

وبحسب رد الحكومة، تم تصنيف ثمانية من مواطني الرايخ على أنهم "تهديدات" أمنية يمينية متطرفة، وعشرة أشخاص آخرين على أنهم ذوي صلة.

وتصنف الشرطة الأشخاص على أنهم "تهديدات" أمنية إذا اعتقدت أن بإمكانهم ارتكاب أعمال عنف خطيرة ذات دوافع سياسية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية. ويُصنف أي شخص يتولى مهام قيادية أو مساعدات لوجستية داخل الوسط على أنه "ذو صلة".

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