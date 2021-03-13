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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات أعمال انشاء مقر تخريد السيارات .

محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات أعمال إنشاء مقر تخريد السيارات

السبت 13/مارس/2021 - 12:07 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مقر تخريد السيارات التى مر عليها أكثر من ٢٠ عامًا، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ببدء أعمال تخريد السيارات التى مر عليها ٢٠ عاما بجميع محافظات الجمهورية، رافقه خلالها فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والعميد محمد بصلة مدير مرور بورسعيد، وياسر عرفات سكرتير حي المناخ.

وتابع المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال، مشددا على سرعة الانتهاء من إنشاء مقر تخريد السيارات للبدء فى استلام السيارات المتقادمة التى مر عليها أكثر من ٢٠ عاما بجراج حى المناخ.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة «تخريد السيارات»، وذلك فى إطار الأعمال التنموية التى تشهدها محافظة بورسعيد وللحفاظ على المستوى الحضارى للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن أعمال إنشاء مقر تخريد السيارات، يأتى بالتوازى مع أعمال إنشاء وتطوير ١٧ محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى، فى إطار خطة الدولة لإحلال وتجديد السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين، يأتى ذلك تماشيا مع خطة التنمية التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات للارتقاء بسبل الحياة وتطويرها.

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