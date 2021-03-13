جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من المشغولات الفضية

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى عبدالحكيم العميري، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا اشتبه محمد عبدالباقى مأمور اللجنة المعين على لجنة الأخضر فى راكب مصرى الجنسية قادم من إثيوبيا يحمل حقيبة هاندباج، يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الإدارة، قرر تكليف معتز محمود مأمور الضبط تحت إشراف جمال السيد مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود كمية من الملابس الشخصية داخل حقيبته، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود كمية من المشغولات منها سلاسل وخواتم وأساور مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه أن تكون من معدن الفضة بوزن 3 كيلو جرام، مخباة داخل ملابسه التى يرتديها وبطانة الجاكت الذى يرتديه.قرر فوزى العميري مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 37 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.