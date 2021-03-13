محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع الشاحنات بحي الضواحي

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير أعمال التطوير بشارع الشاحنات بحى الضواحى، رافقته خلالها إدارة مرور بورسعيد والشركة المنفذة لأعمال التطوير.وأكد محافظ بورسعيد أن شارع الشاحنات من أكثر المناطق الحيوية بحى الضواحي، وكان يشهد التكدس والازدحام، وفى إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق قامت المحافظة برفع كفاءة شارع الشاحنات على أعلى مستوى، ويبدأ مخطط تطوير شارع الشاحنات من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر، والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم وعرض ٤ حارات بكل اتجاه، مؤكدا على مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار، لافتا إلى أن الشارع سيكون فى اتجاهين، وكل اتجاه أربع طرق، وتتم مراعاة زيادة معدلات إضاءة الشارع ومراعاة أحدث أساليب رصف الطرق.