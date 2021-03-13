بعد غيابه 35 يومًا.. عودة شاب إلى أسرته بعد العثور عليه فى بنى سويف

نجح عدد من الشباب بمركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف، اليوم السبت، في عودة شاب إلى أهله، بعد اختفاءه عن أسرته منذ 35 يومًا، حيث قاموا بالبحث عن أهله وقاموا بعودته إليهم.وفوجئ عدد من الشباب بأحد الأشخاص في حالة صعبة يرثى لها بأحد شوارع مدينة سمسطا، وبعد العثور عليه حاولوا معرفة اسمه وعنوانه، وكان يردد بصوت غير مفهوم أن اسمه وليد خميس ومقيم بالهرم، حيث قاموا بالتقاط بعض الصور له من أجل البحث عن أهله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبعد أقل من ساعة تواصل أهله مع الشباب، وأكدوا أنه نجلهم متغيب منذ 35 يومًا، وقاموا بالبحث عنه طوال تلك الفترة ولم يجدوه حتى عثروا عليه بعدما فوجئوا بمنشور على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تفيد بالعثور على شاب دون الوصول إلى أهله.وقام الشباب باصطحابهم للشاب في سيارة إلى أهله بالهرم بمحافظة الجيزة الذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم للشباب في عودة نجلهم المتغيب منذ 35 يومًا بعد البحث عنه طوال تلك الفترة.