محافظ بورسعيد: انتهاء 90% من أعمال إنشاء منفذ الحى الإماراتى

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن قرب الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الجارية بمنفذ الحى الإماراتى الجديد استعدادا لتشغيله، لافتا إلى أن الأعمال القائمة بالمنفذ الجديد وصلت لأكثر من 90%.جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد التفقدية لمتابعة مستجدات العمل بمنفذ الحى الإماراتى فى موقعه الجديد، رافقه خلالها قيادات أمن الموانئ والجمارك وجهاز التعمير والشركة المنفذة للأعمال ورئيس حى الجنوب.واستعرض المحافظ كافة الأعمال التى شهدها المنفذ الجديد بالحى الإماراتى، مشيدا بمعدلات التنفيذ، حيث أكد محافظ بورسعيد أن نقل منفذ الحى الإماراتى يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة، بما يتماشى مع مجمل التطورات بمحافظة بورسعيد، وإقامة منفذ على أعلى مستوى يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها، موضحا أن المنفذ فى موقعه الجديد تم تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل، نظرا لأهمية موقعه على محور ٣٠ يونيو.