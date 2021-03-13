«معيط» يفتتح أعمال تطوير المديرية المالية بقنا

افتتح صباح اليوم وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أعمال تطوير المديرية المالية، بمحافظة قنا، بحضور محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات الأمنية والتنفيذية.وأكد محافظ قنا أن تطوير ورفع كفاءة مبني المديرية كلف نحو 3 ملايين و500 ألف جنيه بتمويل من وزارة المالية، وأن المبني يقع على مساحة 800 متر مربع ويتكون من 5 طوابق، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة وزارة المالية للارتقاء بكافة مقار المديريات المالية بالمحافظات، من أجل تنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين وتطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.ومن المقرر عقد اجتماع بين وزير المالية ومحافظ قنا وعدد من قيادات المديرية لمناقشة الوضع الاقتصادي للمحافظة.