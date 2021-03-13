موعد تفعيل رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي

خطوات الحصول على النتيجة

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تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 (dostor.org)



وتستقبل المدارس، الطلاب الراغبين في الحضور مع عدم احتساب أيام الفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الغياب، جاء ذلك بعد أن تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وجعل حضور الطلاب اختياريًا في جميع المدارس، حيث يختار الطالب وولي أمره بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الاول، وبين التعلم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية بدون الحضور للمدرسة. وتستقبل المدارس، الطلاب الراغبين في الحضور مع عدم احتساب أيام الفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الغياب، جاء ذلك بعد أن تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وجعل حضور الطلاب اختياريًا في جميع المدارس، حيث يختار الطالب وولي أمره بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الاول، وبين التعلم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية بدون الحضور للمدرسة.

يتساءل الكثير من الطلاب عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021، وكذلك أولياء أمورهم لمعرفة مستوى أبنائهم من هذه الامتحانات، حيث أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الثانى الثانوى 2021 الترم الأول فور الانتهاء من أعمال التصحيح التى تتم داخل المدرسة من قبل مدرسين المواد المتخصصين.وينتظر طلاب الصف الثاني الثانوي 2020-2021، ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول، فبعد الانتهاء من امتحانات الترم الأول يوم الخميس الماضي ١١ مارس، زادت محركات البحث على جوجل عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 بكود الطالب.ويمكن للطلاب الحصول على موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 من خلال رابط الحصول على نتيجة الصف الثانى الثانوى 2021 الترم الاول، ومن خلال الرابط التالييتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الصف الثانى الثانوى فور الاعلان عنها من قبل المدارس وذلك تسهيلا على الطلاب واولى الامر فى جميع المحافظات من الحصول على النتيجة من المنزل دون الذهاب الى المدرسة وذلك من خلال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب الذي تم استلامه من المدرسة.١- الدخول على موقع الوزارة السابق نشره.٢- اختيار الصف الثانوي التابع له.٣- كتابة رقم الجلوس الذي حصل عليه طالب الصف الثاني الثانوي قبل الامتحانات.٤- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.٥- اختيار أيقونة عرض النتيجة.كان قد انطلق الفصل الدراسي الثاني، بجميع مدارس الجمهورية، للتعليم العام والفني، اليوم السبت 13 مارس 2021، العام الدراسي الحالي 2020-2021.