«الشرقاوي»: 55% ارتفاع معدل التجارة البينية الأفريقية 2021

أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن هناك تفاؤلا شديدا منذ مطلع 2021 في تفعيل اتفاقية التجارة البينية الأفريقية، والتي وقع عليها أكثر من 50 دولة إفريقية، وأنها تستهدف زيادة حجم التجادل التجاري بين دول القارة ليصعد من 17% إلى 55% من إجمالي التجارة للقارة.وقال «الشرقاوي» فى تصريحات لـ«الدستور» إنه يوجد فى أفريقيا بالفعل خليط من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة التى تدعم نمو التجارة الإفريقية البينية، وهى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في الغرب، ومجموعة شرق أفريقيا (ايك) في الشرق، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) في الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.وأشار إلى أن بلغ حجم التجارة نحو 170 مليار دولار عام 2020 بنسبة 19%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 ليسجل 159 مليار دولار بنسبة 17%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 ليسجل معدل نمو 16% من إجمالى التجارة البينية بأفريقيا مع مختلف الدول منها مصر والمغرب وجنوب إفريقيا نظرًا لانها محاطة بالدول الإفريقية وتستحوذ على نسبة 23% من حجم التجارة البينية بالقارة.وأضاف، أنه قبل تداعيات انتشار فيروس كورونا هناك توقعات بارتفاع حجم التجارة البينية من 17 إلى 53% مقارنة بحجم التجارة الأفريقية مع باقي دول العالم وأهم القطاعات التي من المتوقع أن تستفيد من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية الصناعات التحويلية، والخدمات، والزراعة المجهزة، موضحًا أن الاتفاقية تشمل الخدمات ونقل المنتجات والسلع ومستقبلًا ستشمل العملة والتكنولوجيا والتدريب والتأهيل.أشار الشرقاوي إلى أن هناك العديد التحديات والمعوقات نقص الاستثمار فى البنية التحتية وربط دول القارة بالسكك الحديدية والطرق البرية والممرات النهرية تعزيزا للتبادل التجاري فيما بينها، وتحتاج القارة استثمارات بنحو من 130 إلى 170 مليار دولار سنويًا لمشروعات البنية التحتية في إفريقيا.وأكد ضرورة تحسن المؤشرات الاقتصادية حتى نتمكن من تحقيق الاستفادة من اتفاقيات التجارة ونقص العمالة المؤهلة والمدربة بشكل جيد، بالإضافة نقص البنية التكنولوجية والإلكترونية التي تسهل من عمليات التجارة وخصوصاُ بعد تفشى كورونا، لافتًا أن آثار نتجت عن وباء كورونا تزيد من التحديات أمام التجارة البينية الإفريقية وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ويضاف إلي لذلك الركود العالمي وانخفاض حجم التجارة العالمية والنمو العالمي مع توقعات بانخفاض فى الصادرات الإفريقية بنسبة 35% إلى وهو ما قد يتسبب فى خسائر فى الدول الإفريقية تقدر بنحو 270 مليار دولار.