رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الشرقاوي»: 55% ارتفاع معدل التجارة البينية الأفريقية 2021

السبت 13/مارس/2021 - 12:00 م
الشرقاوي
الشرقاوي
علا العلاف
طباعة
أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن هناك تفاؤلا شديدا منذ مطلع 2021 في تفعيل اتفاقية التجارة البينية الأفريقية، والتي وقع عليها أكثر من 50 دولة إفريقية، وأنها تستهدف زيادة حجم التجادل التجاري بين دول القارة ليصعد من 17% إلى 55% من إجمالي التجارة للقارة.

وقال «الشرقاوي» فى تصريحات لـ«الدستور» إنه يوجد فى أفريقيا بالفعل خليط من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة التى تدعم نمو التجارة الإفريقية البينية، وهى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في الغرب، ومجموعة شرق أفريقيا (ايك) في الشرق، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) في الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.

وأشار إلى أن بلغ حجم التجارة نحو 170 مليار دولار عام 2020 بنسبة 19%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 ليسجل 159 مليار دولار بنسبة 17%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 ليسجل معدل نمو 16% من إجمالى التجارة البينية بأفريقيا مع مختلف الدول منها مصر والمغرب وجنوب إفريقيا نظرًا لانها محاطة بالدول الإفريقية وتستحوذ على نسبة 23% من حجم التجارة البينية بالقارة.

وأضاف، أنه قبل تداعيات انتشار فيروس كورونا هناك توقعات بارتفاع حجم التجارة البينية من 17 إلى 53% مقارنة بحجم التجارة الأفريقية مع باقي دول العالم وأهم القطاعات التي من المتوقع أن تستفيد من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية الصناعات التحويلية، والخدمات، والزراعة المجهزة، موضحًا أن الاتفاقية تشمل الخدمات ونقل المنتجات والسلع ومستقبلًا ستشمل العملة والتكنولوجيا والتدريب والتأهيل.

أشار الشرقاوي إلى أن هناك العديد التحديات والمعوقات نقص الاستثمار فى البنية التحتية وربط دول القارة بالسكك الحديدية والطرق البرية والممرات النهرية تعزيزا للتبادل التجاري فيما بينها، وتحتاج القارة استثمارات بنحو من 130 إلى 170 مليار دولار سنويًا لمشروعات البنية التحتية في إفريقيا.

وأكد ضرورة تحسن المؤشرات الاقتصادية حتى نتمكن من تحقيق الاستفادة من اتفاقيات التجارة ونقص العمالة المؤهلة والمدربة بشكل جيد، بالإضافة نقص البنية التكنولوجية والإلكترونية التي تسهل من عمليات التجارة وخصوصاُ بعد تفشى كورونا، لافتًا أن آثار نتجت عن وباء كورونا تزيد من التحديات أمام التجارة البينية الإفريقية وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ويضاف إلي لذلك الركود العالمي وانخفاض حجم التجارة العالمية والنمو العالمي مع توقعات بانخفاض فى الصادرات الإفريقية بنسبة 35% إلى وهو ما قد يتسبب فى خسائر فى الدول الإفريقية تقدر بنحو 270 مليار دولار.

موضوعات متعلقة

حقيقة نقص السلع الأساسية خلال الأشهر المقبلة تأثرًا بتداعيات كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

إحالة مدرسة للتحقيق.. «الدستور» يرصد بدء العملية التعليمية فى المحافظات

الصور

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة

image description

إزالة 4 مخالفات بناء بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

يساهم في فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف آثري بالواحات

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

بتخفيضات تصل 60%.. «الداخلية» تطلق المرحلة 17 من «كلنا واحد»

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

محمد بن راشد: 60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية

فندق بالصين يتيح للنزلاء فرصة العيش مع الدب القطبي

ليبيا تستعد لاستضافة أول مباراة دولية بعد 7 سنوات من «حظر الملاعب»

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تناقش صورة المرأة في الإعلام بندوة ثقافية

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية

حوار الفنون بين «حسب الله» و«الطبول النوبية» بقبة الغوري

ثريا عبد البديع في ضيافة الملتقى الـ35 لمبدعي ونقاد أدب الطفل.. الأربعاء