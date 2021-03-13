رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الدبلة» لأبدية الزواج.. إكسسوارات وملابس رائجة أصلها «فرعوني»

السبت 13/مارس/2021 - 03:39 م
الدبلة
الدبلة
هويدا سعيد
طباعة
هل تعلم أن الملابس التي نرتديها الأن استخدمها أجدادنا المصريون في العصور القديمة، وما زالت موجودة حتي الأن ولكنها من الممكن أن تكون بأسماء مختلفة في عصرنا هذا.

وفي الإطار، نرصد في السطور التالية أبرز الملابس والاكسسوارات التي كان يرتديها الفراعنة وما زلنا نستخدمها حتى الأن.

- الغوايش

يرجع تاريخ معرفة الأساور "الغوايش الآن" في مصر القديمة على أقصى تقدير إلى 5000 قبل الميلاد، حيث كانت تقدم هدايا للعروس يوم الزفاف، وكانت لها أهمية دينية وسحرية في العالم المصري القديم حيث كانوا يعتقدون أنها تقوم بحماية من يرتديها من السوء.

- الدبلة

عرفت الدبلة عند المصريين القدماء باسم "حلقة البعث"، لأن ليس لها أول ولا آخر، وأن الدائرة تعنى فى الحضارة الفرعونية الخلود والأبدية، فتعطي العروسين المحبة والبركة ودوام العشرة والإخلاص طوال حياتهما معا، وكانت تصنع من الذهب.

- الجلابية

كانت الجلابية معروفة قديما باسم "جاربو"، وهي ما تطورات إلى اسم جلابية، وكان يتم ارتدها قديما، وما زالت الجلابية حتى عصرنا هذا.

- الحلق

أصل الكلمة الهيروغليفية هو "هلكا"، والتي تعني الحلقة المستديرة التي توضع في الأذن، وما زالت هذه العادة موجودة حتى الأن.

- الصندل

"العنل" هو ما كان ينتعله القدماء المصريين، والذي يعرف باسم الصندل الأن، وكان قدماء المصرين يرتدهونه وما زال متواجدا حتى الأن.

موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

يساهم فى فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف أثرى بالواحات

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الصور

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة

الأكثر قراءة

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

يساهم فى فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف أثرى بالواحات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

محمد بن راشد: 60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية

فندق بالصين يتيح للنزلاء فرصة العيش مع الدب القطبي

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تناقش صورة المرأة في الإعلام بندوة ثقافية

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية

حوار الفنون بين «حسب الله» و«الطبول النوبية» بقبة الغوري

ثريا عبد البديع في ضيافة الملتقى الـ35 لمبدعي ونقاد أدب الطفل.. الأربعاء