«الدبلة» لأبدية الزواج.. إكسسوارات وملابس رائجة أصلها «فرعوني»

- الغوايش



- الدبلة



- الجلابية



- الحلق



- الصندل



هل تعلم أن الملابس التي نرتديها الأن استخدمها أجدادنا المصريون في العصور القديمة، وما زالت موجودة حتي الأن ولكنها من الممكن أن تكون بأسماء مختلفة في عصرنا هذا.وفي الإطار، نرصد في السطور التالية أبرز الملابس والاكسسوارات التي كان يرتديها الفراعنة وما زلنا نستخدمها حتى الأن.يرجع تاريخ معرفة الأساور "الغوايش الآن" في مصر القديمة على أقصى تقدير إلى 5000 قبل الميلاد، حيث كانت تقدم هدايا للعروس يوم الزفاف، وكانت لها أهمية دينية وسحرية في العالم المصري القديم حيث كانوا يعتقدون أنها تقوم بحماية من يرتديها من السوء.عرفت الدبلة عند المصريين القدماء باسم "حلقة البعث"، لأن ليس لها أول ولا آخر، وأن الدائرة تعنى فى الحضارة الفرعونية الخلود والأبدية، فتعطي العروسين المحبة والبركة ودوام العشرة والإخلاص طوال حياتهما معا، وكانت تصنع من الذهب.كانت الجلابية معروفة قديما باسم "جاربو"، وهي ما تطورات إلى اسم جلابية، وكان يتم ارتدها قديما، وما زالت الجلابية حتى عصرنا هذا.أصل الكلمة الهيروغليفية هو "هلكا"، والتي تعني الحلقة المستديرة التي توضع في الأذن، وما زالت هذه العادة موجودة حتى الأن."العنل" هو ما كان ينتعله القدماء المصريين، والذي يعرف باسم الصندل الأن، وكان قدماء المصرين يرتدهونه وما زال متواجدا حتى الأن.