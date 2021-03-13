البابا تواضروس ينعى رحيل القمص متياس غالي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رحيل القمص متياس غالي، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الفابريقة بكوم إمبو التابعة لإيبارشية أسوان وتوابعها، عن عمر بلغ ٨٠ سنة بعد أن خدمة كهنوتية دامت لما يقارب ٣٨ سنة.ولد القمص متياس غالي يوم ٤ مارس ١٩٤١ خدم بكنيسة الشهيد مارجرجس الفابريقة وصار أمين خدمة مدارس الأحد، بها سيم كاهنًا على الكنيسة ذاتها يوم ٢ أكتوبر ١٩٨٣ بيد نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، ونال من يده رتبة القمصية يوم ١١ أبريل من عام ١٩٨٩.قام بتعمير كنيسته مرتين مرة في ثمانينيات القرن الماضي ومرة أخرى في التسعينيات بعد أن تعرضت للحريق. رعى شعب الكنيسة، رعاية أمينة واتصف بطول الأناة واتساع القلب والاهتمام بالجميع.وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته مساء أمس بحضور عدد محدود من الآباء الكهنة وأفراد أسرته، نظرًا للظروف الحالية.وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان وتوابعها ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص متياس غالي، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.