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محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهم بالنصب على 22 مواطنا في التجمع

السبت 13/مارس/2021 - 11:57 ص
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تبلغ من أحد المواطنين وعدد (20) آخرين بقيام (صاحب مجموعة شركات للتجارة والبرمجيات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها وتوظيفها فـى مجال العملات الإفتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها إلا أنه لم يفى بذلك.

توصلت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى قيام المتهم المذكور بتلقى مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين بلغت حوالى (20 مليون جنيه) بزعم إستثمارها وتوظيفها فـى مجال العملات الإفتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها دون الوفاء بذلك، وإلتزامه فـى سداد تلك الأرباح لفترات زمنية ثم إمتنع عن سداد تلك الأرباح أو رد أصل المبالغ وذلك بالاشتراك مع ( 9 أشخاص- من بيهم سيدة "محبوسة إحتياطيًا على ذمة إحدى القضايا").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تم استهدافهم بمحال إقامتهم وأماكن اختبائهم أمكن ضبط المتهم الأول وكذا ضبط ( 4) متهمين وبمواجهتهم اعترافوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

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