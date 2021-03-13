بتخفيضات تصل 60%.. «الداخلية» تطلق المرحلة 17 من «كلنا واحد»

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" اعتبارًا من 15 مارس الجارى ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية استراتيجية، أساسية، معمرة وأدوات منزلية، ملابس ومفروشات، مستلزمات طبية وقائية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرًا على المواطنين.وكدت الوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم وقرب حلول شهر رمضان المبارك، واستمرارًا لثوابت استراتيجية الوزارة فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.وأوضحت، أن السلع المتوفرة من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان، هايبر وان، سبينيس، كارفور، أولاد رجب، العابد، عبدالله العثيم، الفرجاني، هايبر الشرق، خير بلدنا، إكسيبشن، الراية، المحلاوي، هايبر الشرقية، هايبر بلس وعيد لبيب، مول القاهرة، كازيون، أوسكار، أسواق فتح الله)، وتصل إلى أكثر من 750 فرعا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).وقالت الوزارة، إنه تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين وإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية، الصناعية، وبعض مستلزمات البيت المصري خاصة محلية الصنع، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%، إلى جانب التنسيق مع مسئولى عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة استاد القاهرة الدولى وذلك خلال فترة المبادرة.من جهتها، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعي للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.