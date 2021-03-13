حوار الفنون بين «حسب الله» و«الطبول النوبية» بقبة الغوري

يقيم مركز ابداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الأحد، حفل "حوار الفنون" لفرقة الطبول النوبية، فرقة الآلات الشعبية المصرية، وفرقة حسب الله، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.ويتضمن برنامج الحفل حوارا ثريا بين فرقة حسب الله وفرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية المصرية، بمشاركة المطربة الشعبية هدي السنباطي، المطرب صلاح عبد الحميد، الحفل رؤية الفنان انتصار عبد الفتاح.جدير بالذكر أن صندوق التنمية الثقافية استطاع على مدى 32 عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والابداع.كما أنه يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تصب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التي أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالي 100 مكتبة.