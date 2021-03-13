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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاثوليكية: الأنبا باخوم يشارك في ندوة قسم اللاهوت في الإسكندرية

السبت 13/مارس/2021 - 11:53 ص
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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قالت الكنيسة الكاثوليكية في مصر: إنه زار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون البطريركية، قسم اللاهوت بدير سانت كاترين في الإسكندرية، حيث أُقيمت ندوة تكوينية لقسم اللاهوت لإكليريكية القديس لاون للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

وتابعت الكنيسة الكاثوليكية في بيانًا لها: أنه شارك نيافته بلقاء عن "الإرشاد الرسوليّ أعطيكم رعاة" للبابا يوحنا بولس الثاني، في إطار موضوع الندوة "الكاهن معلم ومدبّر ومقدِّس".

ومن جهته أوضّح الأنبا باخوم دور كل من الإكليريكيّ والإكليريكيّة في التكوين الدائم للكاهن، فالكاهن هو سر، وشركة، ورسالة، وعليه دائمًا أن يكون مستعدًا لذاته وللكنيسة طالبًا الروح القدس لإعلان مباركة ومجد الرب يسوع وسط الكنيسة.

وتابعت الكاثوليكية: أنه أنتهى اللقاء بصلاة الأنبا باخوم من أجل كل الإكليريكيّن، أن ينعم الله عليهم بنعمة الكهنوت، وأن يرشدهم الروح القدس ليحققوا مشيئة الله الآب في حياتهم وحياة الكنيسة.

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