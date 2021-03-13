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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف الأردني: النبي حاور في سيرته العطرة الكافرين والمخالفين

السبت 13/مارس/2021 - 11:53 ص
وزير الأوقاف الأردني
وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة
أميرة العناني
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قال وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، إن إرداة الله أن يختلف الناس فيما بينهم واختار الانسان أن يكون خليفه الله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس أمة واحدة، وجعل الناس شعوب مختلفة، الدعوة إلى رفع الاختلاف بالمستحيل أشبه، مشيرا إلى أن الاختلاف ظاهرة صحية فهو يطرح أمام المنصف والعاقل مجموعة من الآراء فهو ظاهرة صحية، ولذلك هناك ثروة فقيه تركها لنا العلماء في التراث.

وأضاف: "النبي حاور في سيرته العطرة الكثير من الكافرين والمخالفين له، وكان الحوار بين الصحابة والعلماء وكان يطغى على الحوار أدب جم، فنحن بحاجة إلى الحوار في الداخل الاسلامي ومع الآخر في الخارج وعلمائنا قديما اختلفوا مع بعضهم البعض لكن ضوبوا أروع الأمثلة".

وأكد أن الحوار غاب بسبب تيارات فكرية إرهابية، فأصبح لدى بعض الناس يتشكل لديهم قناعه ويجبر الآخر على الاقتناع بقناعته، مشيرا إلى أن مهمة العلماء والدعاة أن يسلكوا مناهج الحوار الصحيح، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم حملهم تلك المهمة، واخبرنا أنه سيكون هناك جاهلين ومبطلين وأن هؤلاء سيشوهون الدين.

وأشار إلى أن أصحاب النبي اختلفوا كثيرا إلا أننا لم نر في اختلافاتهم إلا المودة وعلينا الحوار البناء في بيتنا الإسلامي فعندما تكون نيتنا صافية وغايتنا الوصول إلى الله عز وجل.

وتابع: "الحاجة اليوم لحوارنا مع غير المسلمين، أشد من قبل فالعالم أصبح قرية صغيرة، كان في سابق الأيام يقع الطاعون في دولة ويبقى، إلا أننا مؤخرا نجد الوباء ينتشر في العالم أجمع، لذلك فالعمل الإنساني لابد أن يكون عملا مشتركا ولابد أن ينطبق على حياتنا سياسيا وثقافيا واجتماعيا".

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