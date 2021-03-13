بدء العمل بمبادرة «100 مليون صحة» لطلاب الأول الإعدادى بالوادى الجديد

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، صباح اليوم السبت، أن بعض مدارس المحافظة تشهد فعاليات أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة والتى تأتى بالتعاون مع قطاع تعليم المحافظة ومديرية الشئون الصحية (إدارة السن المدرسى)، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب الصف الأول الإعدادى.ويتم إجراء المسح الطبى على الطلاب يومى السبت ١٣ مارس والثلاثاء ١٦ مارس بمجموعة من المدارس التابعة لإدارات الخارجة وباريس وبلاط التعليمية.وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس المستهدفة من أعمال تطهير وتعقيم، بالإضافة لتجهيزها بكافة الاحتياجات اللازمة لآداء العمل بكفاءة دون أى معوقات أو مشكلات.