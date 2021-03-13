متحدث الزراعة: اختيار البحيرة لتدشين أول مشروع «برايم»

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة ومعاون الوزير، أنه تم اختيار محافظة البحيرة لتكون أول المحافظات في تدشين مشروع "برايم" الذى يهدف إلى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة.وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن المشروع يقوم بتحسين قدرات صغار المزارعين على التسويق، لمن يمتلك 3 أفدنة فيما أقل، وهذا يمنح المزارع الحصول على سعر مناسب للمحصول الخاص به، وتم عمل عدد من النماذج التسويقية والإلكترونية، للمساعدة في تحسين دخل صغار المزارعين، كما تم إنشاء خط لإقراض للتوسع في هذا الأمر.جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل عن كيفية استخدام تطبيق شاري، بمركز إعداد القادة بدمنهور، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد بدر السكرتير المساعد، والمهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وعدد من المزارعين بالمحافظة.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أنه تم إطلاق تطبيق إلكترونى باسم (شارى) يتيح للمزارعين عرض منتجاتهم وأسعارها وأماكن تواجدها على هذا التطبيق، كما يتيح للتجار أو الموردين والمصدرين عرض احتياجاتهم من المنتجات المختلفة، ومن خلاله يتم التواصل والتفاوض والاتفاق على تسليم المنتجات.وأضاف "القرش" أن المشروع قام بتأسيس عدد من اللجان التسويقية، وكذلك تطوير وتأسيس عدد من الجمعيات المعنية بتطوير المنظومة الزراعية، وسيتم من خلال المشروع تحسين القدرات التسويقية للمزارعين.