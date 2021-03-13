«الداخلية» تواصل مشاركتها في «حياة كريمة» بتوجيه قوافل لأسيوط والغربية

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية بنطاق محافظتى (أسيوط – الغربية).جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاورها إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.وقامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاعات (الخدمات الطبية – الأحوال المدنية – حقوق الإنسان)، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بنطاق محافظتى (أسيوط- الغربية) استهدفت مراكز شرطة (منفلوط – أسيوط – الفتح – الغنائم - أبنوب) بمحافظة أسيوط، ومركز شرطة (طنطا) بمحافظة الغربية.وتم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقد لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.