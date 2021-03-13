«حزب عراقي» يؤكد ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين الشرعية

أكد زعيم تحالف النصر العراقي حيدر العبادي اليوم السبت، ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين الشرعية وعدم الاستهانة بهم.وقال العبادي ـ في تغريدة على "تويتر" حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ "ربما عدد المتظاهرين الذي يحضر ساحات التظاهر ليس كبيرا لكن من خلال معطياتنا هناك تعاطف شعبي معهم ويجب علينا ان نستجيب لطلباتهم المشروعة".وأضاف العبادي "علينا أن نلبي مطالب الشعب العراقي ولا نستهين بالمتظاهرين".