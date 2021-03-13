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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة مزارع على يد جاره بسبب الأرض الزراعية بزفتى

السبت 13/مارس/2021 - 12:01 م
إسعاف
إسعاف
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أقدم مزارع بإحدى قرى مركز زفتى على إصابة جاره إصابة خطيرة، بسبب الخلاف على الجوار في الأرض الزراعية، حيث عاجله بالاعتداء عليه بسلاح أبيض وفر هاربًا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى في حالة سيئة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب. 

تلقى اللواء مدير أمن الغربية بلاغًا بوصول حسن طلعت حسن مزارع من قرية شبرا اليمن بمركز زفتى مصابًا بقطع في يده نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة، وأكد المجني عليه وعدد من شهود العيان أن خلافًا نشب بينه وبين جاره سالم أحمد سعد بسبب مخرجات الأرض الزراعية وفوجئ بالمتهم يعتدى عليه بشقرف الذي أحدث إصابته وفر هاربًا.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلبت سرعة ضبط المتهم الهارب واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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