حسن الرداد ضيف شرف «ملوك الجدعنة»

يظهر الفنان حسن الرداد ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وعلمت "الدستور" من مصدر داخل العمل أن حسن الرداد لن يشارك في بطولة العمل كما هو متداول ولكن سيكون ضمن ضيوف شرف المسلسل، حيث يظهر من خلال 10 مشاهد فقط كصديق قديم لسارية وسفينة ويخوض معهم إحدى المعارك.وسافر حسن الرداد منذ يومين للبنان من أجل تصوير مشاهده والانتهاء منها بالكامل خلال هذا الاسبوع خاصة وأنه منشغل بتصوير فيلم "تحت تهديد السلاح".في سياق متصل يواصل المخرج أحمد خالد موسى، تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "ملوك الجدعنة" بإحدى اللوكيشينات في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث انتهى من تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل، للحاق بالسباق الرمضاني 2021.وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبى حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث.المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح، ومن المقرر عرضه على قناة MBC مصر، وشاهد VIP.