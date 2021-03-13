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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في الفلبين

السبت 13/مارس/2021 - 11:47 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية الفلبينية، اليوم السبت، أنها اكتشفت سلالة جديدة من فيروس "كورونا" في البلاد، تحمل طفرتين ارتبطتا بزيادة قابلية الفيروس للانتقال، ومراوغة بعض الأجسام المضادة، مشيرة إلى أن السلالة الجديدة ليست من النوع المثير للقلق.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية - حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية - أن "السلالة الجديدة، التي تحمل مجموعة فريدة من الطفرات وأُطلق عليها اسم "P.3"، تنتمي إلى الأصل B.1.1.28 على غرار السلالة التي اكتُشفت لأول مرة في البرازيل والمسماة P.1".

وأضافت الوزارة أن مركز "الجينوم" بجامعة الفلبين اكتشف في السابق 85 حالة إصابة بهذه السلالة، وتم اكتشاف 13 حالة إضافية، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات P.3 في البلاد إلى 98 حالة.

وأشارت إلى أن جميع البيانات المتاحة حاليا غير كافية لاستنتاج ما إذا كانت السلالة سيترتب عليها آثار كبيرة على الصحة، على الرغم من أنها تحمل الطفرتين E484K وN501Y الموجودتين في سلالات فيروس كورونا المكتشفة لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، والتي تم تصنيفها جميعًا على أنها "سلالات مقلقة" بسبب زيادة مخاطرها على صحة الإنسان.

وتحمل السلالات الثلاث جميعها الطفرة N501Y، والتي ترتبط بزيادة قابلية الانتقال، بينما تحمل السلالتين الجنوب إفريقية والبرازيلية الطفرة E484K، والتي قد تساعد الفيروس على مراوغة بعض الأجسام المضادة.

ونوهت الصحيفة إلى أنه قبل إعلان وزارة الصحة الفلبينية عن السلالة الجديدة اليوم، أعلن المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية أمس أنه اكتشف سلالة جديدة تنتمي لـ B.1.1.28 لدى مسافر قادم من الفلبين وصل إلى مطار ناريتا بالقرب من طوكيو في 25 فبراير الماضي. ولم ترد وزارة الصحة في الفلبين بعد على الاستفسارات حول ما إذا كانت سلالة P.3 الجديدة هي نفس السلالة التي اكتشفتها اليابان.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية الفلبينية اليوم أنها اكتشفت أيضا أول حالة إصابة بالسلالة البرازيلية من فيروس "كورونا" على أراضيها؛ وتعود حالة الإصابة لمواطن فلبيني عائد من البرازيل.

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