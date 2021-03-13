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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول ألماني: نسعى للاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا في 2022

السبت 13/مارس/2021 - 11:46 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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تهدف الحكومة الألمانية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير اللقاحات المضادة لكورونا بحلول العام المقبل.

وقال مفوض الحكومة الألمانية لحملة التطعيم ضد كورونا، كريستوف كروب، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت، إنه من المنتظر اعتبارا من عام 2022 "ضمان الإمداد الآمن لألمانيا من خلال قدراتها الإنتاجية الخاصة".

وذكر كروب أنه تحقيقا لهذه الغاية "سيقوم فريق عمل بتطوير مفهوم القدرات الإنتاجية في ألمانيا اعتبارا من عام 2022 بحلول مايو المقبل"، موضحا أن الهدف هو توسيع إنتاج اللقاحات وتأمينها على المدى الطويل.

وأشار كروب إلى أن الأولوية ستكون للتقنيات الحديثة مثل لقاحات "mRNA"، موضحا أنه يعتمد في ذلك بشكل خاص على الشركتين الألمانيتين المطورتين للقاحات "بيونتيك" و"كيورفاك"، وقال: "لكن جونسون آند جونسون وأسترازينكا تريدان أيضا الإنتاج في ألمانيا... نحن بحاجة إلى شبكة من الشركات التي تقوم بخطوات إنتاج متنوعة"، مؤكدا في ذلك ضرورة مراعاة سلسلة القيمة بأكملها: من شراء المواد الخام مرورا بملء جرعات التطعيم إلى تسليم المنتجات الثانوية ومستلزمات التطعيم.

ويرى كروب أنه حال حدوث جائحة جديدة، لا بد أن يتمكن الأوروبيون أيضا من إنتاج مادة فعالة جديدة لجميع سكان القارة في غضون ثلاثة أشهر، وقال: "سيكون ذلك بمقدار 500 مليون جرعة لقاح. يجب على ألمانيا أن تقدم مساهمة قوية في ذلك".

وذكر كروب أنه من المقرر إنشاء نظام لإدارة المخاطر خلال هذا الشهر، والذي سيتم من خلاله مراقبة إنتاج اللقاح عن كثب ومنع حدوث اضطرابات في العملية أو على الأقل رصدها والقضاء عليها في مرحلة مبكرة.

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